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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Зеленский потерял возможность заключить мирный договор

Зеленский потерял возможность заключить мирный договор

Владимир Зеленский еще в 2023 году мог заключить мирный договор по урегулированию конфликта на Украине, однако он потерял эту возможность, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), комментируя заявления МИД об отказе Киева от альтернативных членству в НАТО гарантий.

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