АвтоВАЗ начал выпускать новые яркие Lada Niva Travel

Lada Niva Travel обзавелась новым синим оттенком «Капитан» Внедорожники Lada Niva Travel начали окрашивать в насыщенный синий цвет «Капитан» с металлизированным эффектом, ранее доступный для других моделей АвтоВАЗа.
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