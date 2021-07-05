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У россиян могут появиться цифровые генетические паспорта

У россиян могут появиться цифровые генетические паспорта

Министерство здравоохранения разрабатывает генетические профили пациентов, начиная с новорождённых. Об этом в ходе встречи со студентами Уральского государственного медицинского университета сообщил глава ведомства Михаил Мурашко, передаёт ТАСС.

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