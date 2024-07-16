КНР испытала средство обнаружения гиперзвуковых целей

Китайские СМИ сообщили об очередном достижении китайских военных инженеров. Силами специалистов Университета Цинхуа был создан ультрасовременный радар, способный с невероятной точностью обнаруживать объекты, движущиеся на гиперзвуковых скоростях.
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