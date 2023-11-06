Чем отличается палас от ковра: понятие, особенности изготовления и характеристика изделий

При планировании дизайна помещения хочется, чтобы каждая деталь находилась на своем месте: без картин будет пусто на стенах, подоконники покажутся голыми без цветов, а на книжных полках пусть стоят забавные фигурки.
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