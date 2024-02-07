Музыка их связала: Агуреева и Башмет поставили «Соборян» по Лескову

Галерея национальных характеров, символизм, саундтрек к детективной истории и Башмет в камышах. На Основной сцене Театра Гоголя 5 февраля состоялась премьера музыкально-драматического спектакля «Соборяне.
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