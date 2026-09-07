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Татар-информ

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В КГАСУ 17 сотрудников занесены на Электронную доску почета Татарстана

В КГАСУ 17 сотрудников занесены на Электронную доску почета Татарстана

Фото: пресс-служба Госсовета РТ В Казанском государственном архитектурно-строительном университете 17 сотрудников получили свидетельства о занесении их имен на Электронную доску почета Татарстана.

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