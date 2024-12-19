«Банк «Санкт-Петербург» хорошо держит удар от новых экономических реалий

Я уже писал, что «Банк «Санкт-Петербург» - бенефициар роста ключевой ставки. Но, возможно, у этого эффекта есть предел?Давайте посмотрим, отразился ли новый виток ужесточения монетарной политики на результатах БСПБ в 3кв24.
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