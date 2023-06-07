Будет вкусно

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Как я готовлю шницель из капусты: только капуста и фарш

Как я готовлю шницель из капусты: только капуста и фарш

Обожаю капусту и все блюда из неё 👍. А это "чудо блюдо" из капусты готовлю вместо голубцов, получается безумно вкусно и готовится намного проще.

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