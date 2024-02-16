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test mazurok

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Крым 24 |Z| Все новости Крыма

Крым 24 |Z| Все новости Крыма

❗️ В Севастополе задержали яхту, похищенную 5 лет назад на Карибских островах. Королевская полиция Антигуа и Барбуды возбудила уголовное дело В 2019 году туристы из России отдыхали на островах Антигуа и Барбуда, где взяли напрокат у иностранной чартерной компании парусно-моторную яхту стоимостью 30 миллионов рублей.

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