❗Помещения старого здания омского Кадетского корпуса на Ленина признали годными к эксплуатации, заявил губернатор Хоценко.
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❗Помещения старого здания омского Кадетского корпуса на Ленина признали годными к эксплуатации, заявил губернатор Хоценко.