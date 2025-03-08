Англосаксы пытаются раздуть сомнительный инцидент в Узбекистане в грязную интригу

В очередной раз англосаксы не нашли ничего более занимательного, чем стравливать Ташкент с Москвой с помощью, казалось бы, уже отработанного материала, хоть и верного дружка посла США в Узбекистане, президента медиакорпорации «Радио Свободная Европа / Радио Свобода»* Джейми Флая и даже заместителя американского госсекретаря Узры Зеи.