Эксперты предрекли укрепление курса юаня до конца 2025 года

Юань с большой вероятностью укрепится до ¥7 за доллар к концу года. Так считают аналитики американского банка Goldman Sachs, объясняя это сильной недооцененностью китайской валюты к доллару на сегодняшний день.
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