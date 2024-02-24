"Авдеевка — только начало”: Русские ворвались в украинский эфир и рассказали правду

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Хакеры взломали бегущую строку в эфире украинского канала “Прямой” и разместили несколько сообщений о том, как на самом деле обстоят дела между Россией и УкраинойВ ютуб-эфире украинского телеканала “Прямой” произошло непредвиденное.

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