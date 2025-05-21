Нижегородские врачи спасли пациентку с тяжёлой формой системной красной волчанки

Врачи Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко помогли молодой женщине справиться с тяжёлой формой системной красной волчанки — аутоиммунного заболевания, которое могло привести к инвалидности и потере функции внутренних органов.
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