Призы получили победители второго розыгрыша акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва»

Число победителей акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва» за два дня превысило 2,7 миллиона человек. В столице подвели итоги второй серии розыгрышей программы «Миллион призов», приуроченной к выборам депутатов Государственной Думы.
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