Ольга Торубарова: За личный вклад в развитие и популяризацию смешенного боевого единоборства ММА в Республике Крым, а также за пропаганду здорового образа жизни и патриотизм молодого поколения были вр

За личный вклад в развитие и популяризацию смешенного боевого единоборства ММА в Республике Крым, а также за пропаганду здорового образа жизни и патриотизм молодого поколения были вручены благодарности от Союза ММА России и федерации ММА Республики Крым.
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