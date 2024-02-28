В Нижнем Новгороде усилили расчистку крыш от сосулек

Теперь уже ясно ощущается – весна рядом, причем не только по календарю. Солнце, капель и, конечно, огромные ледяные сосульки, которые нависли над головами нижегородцев, – верные признаки смены времени года.
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