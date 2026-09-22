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Царьград

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Краснодарец получил 3 года за ложное минирование банка в Адыгее

Краснодарец получил 3 года за ложное минирование банка в Адыгее

Житель Краснодара Андрей Литвиненко приговорён к 3 годам 3 месяцам колонии-поселения за ложное сообщение о взрыве в банке в посёлке Энем, а также обязан выплатить 16 394 рубля.

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