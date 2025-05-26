Канадский волонтер, блогер Брэндон Митчел и американский фотокорреспондент Дэвид Гуттенфельдер незаконно приезжали в Курскую область на оккупированные Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории до их освобождения.
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