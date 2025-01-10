В Барнауле могут открыть ночной клуб возле наркодиспансера

Земельный участок площадью 609,59 кв. м находится в аренде на 49 лет В Барнауле выставили на продажу здание на улице Мало-Тобольской, 28, которое находится по соседству с Алтайским краевым наркологическим диспансером, пишет "Толк".
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