Ninja Theory заработала 24 миллиона долларов в прошлом году, не выпустив ни одной и...

Ninja Theory заработала 24 миллиона долларов в прошлом году, не выпустив ни одной игрыБританская студия Ninja Theory поделилась весьма детализированным финансовым отчётом, предоставив полную информацию об убытках и прибыли компании за последние несколько лет.
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