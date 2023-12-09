Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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СК РФ попросили проверить историка моды Александра Васильева после его выступления в МГУ

СК РФ попросили проверить историка моды Александра Васильева после его выступления в МГУ

Бывший ведущий "Модного приговора", осудивший СВО, вернулся в Москву и преподаёт студентам.Как стало известно, с требованием провести проверку в отношении шоумена обратились общественники движения "Ветераны России".

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Зачем этого пЯдераста пустили, что заидевательство.Идёт СВОЮ ребята гибнут, а пЯдераст и гАвно обучает студентов...ЧЕМУ???
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13 час.

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