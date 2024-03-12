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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эдуардо Камавинга: «Хочу выиграть Евро. Франция всегда фаворит на крупных турнирах» 

«Цель каждого француза – выиграть Евро. Конечно, я тоже хочу победить. Мы всегда фавориты на крупных турнирах, у нас очень сильная команда с молодыми игроками и лидерами, выступающими за европейские топ-клубы.

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