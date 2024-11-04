Русских бьют, а «мы крепчаем» — аналитика в цифрах показывает парадокс санкций Евгения КомароваСо стороны российских и ряда иностранных источников неоднократно звучали заявления об отсутствии желаемого эффекта у санкций.
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