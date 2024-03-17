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Самый кайф – это с самой собой такие отношения построить.

Самый кайф – это с самой собой такие отношения построить.

Когда ты каждый день говоришь себе комплименты, кормишь полезной едой и занимаешься спортом. Потому что ты любишь своё тело, всегда поддерживаешь себя и разрешаешь не оправдывать чужие ожидания, и становишься себе лучшим другом, а не критиком.

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