Самый кайф – это с самой собой такие отношения построить.

Когда ты каждый день говоришь себе комплименты, кормишь полезной едой и занимаешься спортом. Потому что ты любишь своё тело, всегда поддерживаешь себя и разрешаешь не оправдывать чужие ожидания, и становишься себе лучшим другом, а не критиком.