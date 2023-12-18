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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кейн забил 20 голов в Бундеслиге за 14 матчей, побив рекорд Зеелера. Холанд достиг этой отметки за 22 игры

Кейн забил 20 голов в Бундеслиге за 14 матчей, побив рекорд Зеелера. Холанд достиг этой отметки за 22 игры

Форвард «Баварии» превзошел достижение Уве Зеелера (экс-«Гамбург»), который достиг этой отметки за 21 игру.

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