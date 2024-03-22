Надоевший всем глупый вопрос − "Сейчас Путин, а потом?". Откуда придёт подготовленный кандидат

Людмила Лиханова Только полные дебилы не понимают что уже давно тихо и спокойно идет отбор, обучение, натаскивание и снова отбор. Такое не ставится на поток и , тем более, не афишируется. Запад много бы дал чтобы узнать кого обучают. Но обучают не только на высший пост, но и на важнейшие посты в стране. А эта работа не терпит суеты и громогласности. Так что будьте уверены, что уже все есть и на пост Лидера и на другие посты и , уверена, западу это оооочень не понравится.

Андрей Павлов Преемника в пробирке не вырастишь. Преемник должен иметь опыт работы с массами людей разных национальностей и разных конфессий. Команды, то есть сплоченного коллектива державников, у Путина нет. Иначе не пришлось бы ему в ручном режиме решать вопросы даже не министров-губернаторов, а их помощников. Типа вопросов прорыва теплотрасс зимой, цены яиц, цены горючки и т.п. Не царское это дело, но пришлось решать. Была бы у него команда, то и мигрантский вопрос не стоял бы так остро. А вот его в ручном режиме уже не решить. Время упущено.