Ага — про выборы. И про надоевшие всем тупые вопросы, которые с умным видом постят “радетели”, занародники и переживальщики за народ.
Надоевший всем глупый вопрос − "Сейчас Путин, а потом?". Откуда придёт подготовленный кандидат
Комментарии
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Людмила Лиханова
Только полные дебилы не понимают что уже давно тихо и спокойно идет отбор, обучение, натаскивание и снова отбор. Такое не ставится на поток и , тем более, не афишируется. Запад много бы дал чтобы узнать кого обучают. Но обучают не только на высший пост, но и на важнейшие посты в стране. А эта работа не терпит суеты и громогласности. Так что будьте уверены, что уже все есть и на пост Лидера и на другие посты и , уверена, западу это оооочень не понравится.
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7 час.
Андрей Павлов
Преемника в пробирке не вырастишь. Преемник должен иметь опыт работы с массами людей разных национальностей и разных конфессий. Команды, то есть сплоченного коллектива державников, у Путина нет. Иначе не пришлось бы ему в ручном режиме решать вопросы даже не министров-губернаторов, а их помощников. Типа вопросов прорыва теплотрасс зимой, цены яиц, цены горючки и т.п. Не царское это дело, но пришлось решать. Была бы у него команда, то и мигрантский вопрос не стоял бы так остро. А вот его в ручном режиме уже не решить. Время упущено.
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7 час.
ИН
Ирина Некрасова
Отвратительный, непозволительно хамский, оскорбительный тон этой статьи не добавляет доверия и уважения к мнению ее автора! Автор - ZIL.ok.130, если вы пишете для людей, то хотя бы соблюдайте приличия, принятые в СМИ!
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1 час.
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