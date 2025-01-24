Мизулина раскритиковала блогеров за унизительные слова о России на КВН в Сочи

Во время встречи с молодежью на фестивале КВН в Сочи глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина раскритиковала блогеров, которые негативно отзываются о России, особенно тех, кто покинул страну.
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