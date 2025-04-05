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Царьград

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Беспилотник создал в небе изображение клюшки длиной 2 км в честь рекорда Овечкина

Беспилотник создал в небе изображение клюшки длиной 2 км в честь рекорда Овечкина

В Сахалинской области дрон создал в небе клюшку длиной более 2 км и цифру 8 в честь хоккеиста Александра Овечкина, повторившего рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ.

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