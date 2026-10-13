Американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили представителям Украины, что Вашингтон не будет предлагать ничего взамен на прекращение ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Европа предложила...
- Корнилов на заявл...
- Дело генерала Ива...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым