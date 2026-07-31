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Регионы России

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Россиянин приобрел на Wildberries воду вместо видеокарты за 90 тысяч рублей

Россиянин приобрел на Wildberries воду вместо видеокарты за 90 тысяч рублей

Житель России заказал на маркетплейсе Wildberries видеокарту Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Eagle OC ICE SFF 16G стоимостью около 120 тысяч рублей, однако при получении посылки обнаружил внутри бутылку воды объемом около 2 литров.

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