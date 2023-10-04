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Минобороны: ВСУ понесли значительные потери под Клещеевкой и Андреевкой

Минобороны: ВСУ понесли значительные потери под Клещеевкой и Андреевкой

Начальник пресс-центра российской группировки войск "Юг" Вадим Астафьев сообщил, что в зоне ответственности группировки Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли безуспешные попытки атаки в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Красногоровка и Водяное Донецкой народной республики (ДНР), передает РИА Новости.

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