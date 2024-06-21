Акция по профилактике ДТП с мотоциклами продолжается В городах и муниципальных районах пройдет оперативно-профилактическая акция «Мотобезопасность».
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Акция по профилактике ДТП с мотоциклами продолжается В городах и муниципальных районах пройдет оперативно-профилактическая акция «Мотобезопасность».