Волонтеры отряда РязГМУ "Salus" спасли с дерева замерзшего кота

На помощь коту отправились волонтеры отряда медуниверситета "Salus". Для них подобные вызовы привычны, так что, забравшись с помощью специального оборудования на дерево, они осторожно спустили перепуганного зверя.
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