Речь идёт об изощрённой пытке пришедшего в ужас Запада стратегической двусмысленностью — его же оружием?

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ ПУТИН "СЛИЛ" КИМ ЧЕН ЫНА В ХАНОЕ? НАЧАЛАСЬ БОЛЬШАЯ ИГРА Интервью в Ханое Владимира Путина сопровождавшим его в ходе визитов в КНДР и Вьетнам журналистам создаёт впечатление, что лидер России испугался собственной смелости, подписав с Ким Чен Ыном Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.
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