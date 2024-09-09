Обстановка в стране требует переноса выходных: новогодние каникулы 2024-2025 уже не будут такими, как раньше Евгения КомароваТрадиционно майские праздники и время смены годов в России являются периодами длительного отдыха.
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