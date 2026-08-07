«Тихий Дон»: у кого Михаил Шолохов «украл» свое главное произведение?

SI

Sergey Ivanov

Я слышал эту историю в несколько другой интерпретации: Якобы, при отступлении белогвардейцев Шолохову в руки попала полевая сумка одного из офицеров. И в этой сумке были дневники. Нет, не роман! Именно дневники! И вот эти дневники и легли в основу романа. Даже если это так, даже если Шолохов использовал чужие дневники- то ничего позорного в этом нет! Так поступали многие писатели и ничего постыдного в этом нет. Просто они использовали фактическую канву, на основе которой и создавали свои произведения. Более того, если Шолохов и использовал чужой дневник- то эти факты из дневника только делают роман реалистичнее. Ну а для того, чтобы художественно осмыслить и переработать чужие записки, нужен немалый талант писателя. И этот талант у Шолохова никто не отнимет!