В Иркутской области задержали вахтовика за убийство фельдшера скорой

Мужчина напал на медика в карете скорой помощи, когда его везли в больницу.Сотрудники полиции Иркутской области задержали вахтовика, который минувшей ночью в карете скорой помощи нанёс смертельное ранение в грудь фельдшеру, который оказывал ему помощь.