Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 728 подписчиков

В Иркутской области задержали вахтовика за убийство фельдшера скорой

В Иркутской области задержали вахтовика за убийство фельдшера скорой

Мужчина напал на медика в карете скорой помощи, когда его везли в больницу.Сотрудники полиции Иркутской области задержали вахтовика, который минувшей ночью в карете скорой помощи нанёс смертельное ранение в грудь фельдшеру, который оказывал ему помощь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх