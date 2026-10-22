С момента пропажи семьи Усольцевых в тайге Красноярского края прошло больше года. За это время природа надёжно укрыла все возможные улики, а наступившие холода окончательно поставили крест на активных поисковых мероприятиях.
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