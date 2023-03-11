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Бой Ломаченко и Хэйни состоится 20 мая на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе (ESPN)

Дэвин Хейни и Василий Ломаченко завершают сделку на бой 20 мая в Лас-Вегасе за титул чемпиона в абсолютном легком весе, сообщили источники ESPN.

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