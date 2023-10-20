Дрон Ingenuity достиг рекордной скорости горизонтального полета в марсианской атмосфере

Поверхность Красной планеты / © NASA / JPL-Caltech Во время последнего полета Ingenuity развил скорость 10 метров в секунду (предыдущий рекорд составлял восемь метров в секунду) и преодолел расстояние в 268 метров за 121,1 секунды, находясь на высоте 18 метров.