Учёные нашли способ лечить остеоартрит колена без хирургических вмешательств

Новый метод показал стопроцентную эффективность.Новый метод лечения остеоартрита колена, который не требует проведения операции и замены сустава, был представлен немецкими учёными из клиники Шарите в рамках доклада в RSNA.
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