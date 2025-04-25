Трамп нервничает, Зеленский наглеет: что будет дальше с переговорами

Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине будет и дальше пробуксовывать. Из-за чего президент США Дональд Трамп может просто самоустраниться от решения украинского кризиса и переключиться на другие направления.
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