Политика как он...
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Политика как она есть

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Путин сообщил об изменениях в ядерной доктрине – обсуждаем, почему в НАТО больше нет смысла, и почему США не отсидятся за океаном

Путин сообщил об изменениях в ядерной доктрине – обсуждаем, почему в НАТО больше нет смысла, и почему США не отсидятся за океаном

  Россия обновляет ядерную доктрину, причём меняет её очень круто. Поздравляем гегемона – доигралась Америка по полной программе! Чтобы вывести Путина из себя, надо обычно очень постараться, но Вашингтон просто сделал всё, что было можно, и даже нельзя для этого.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Ни туда и ни сюда... В Африку...
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14 час.
Владимир Алтайцев
Заканчивайте  словоблудие.
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14 час.
Traveller
Да нет, не словоблудие это! Это повизгивание проамериканской шавки из какого-нибудь чуркестана.
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8 час.

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