Путин сообщил об изменениях в ядерной доктрине – обсуждаем, почему в НАТО больше нет смысла, и почему США не отсидятся за океаном

Россия обновляет ядерную доктрину, причём меняет её очень круто. Поздравляем гегемона – доигралась Америка по полной программе! Чтобы вывести Путина из себя, надо обычно очень постараться, но Вашингтон просто сделал всё, что было можно, и даже нельзя для этого.