IX межрегиональная конференция органов регионального государственного строительного надзора завершилась в городе

Главное отраслевое мероприятие собрало более 200 специалистов в области строительного надзора из 70 регионов, а также представителей Минстроя и Минэкономразвития России, Управления Росреестра по Москве, столичных органов исполнительной власти, НИУ МГСУ и других профильных организаций.