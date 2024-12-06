IX межрегиональная конференция органов регионального государственного строительного надзора завершилась в городе

Главное отраслевое мероприятие собрало более 200 специалистов в области строительного надзора из 70 регионов, а также представителей Минстроя и Минэкономразвития России, Управления Росреестра по Москве, столичных органов исполнительной власти, НИУ МГСУ и других профильных организаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии