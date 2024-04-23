Промоутер Усика оценил шансы того, что Александр и Тайсон Фьюри проведут реванш

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA в супертяжёлом весе Александра Усика (Украина), выразил сомнение, что реванш между его клиентом и чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри (Великобритания) состоится.
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