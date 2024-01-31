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Погода в Москве побьёт тепловой рекорд 1 февраля

Погода в Москве побьёт тепловой рекорд 1 февраля

Погода будет как в середине марта.фото: pixabay.com/AnnaIlarionova--> Температура воздуха в Москве в четверг, 1 февраля, может побить абсолютный максимум для этой даты, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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