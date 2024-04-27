Комиссия в Оренбуржье признала подлежащими сносу 1745 затопленных домов

Комиссия по оценке жилья в Оренбургской области признала подлежащими сносу 1745 затопленных домов. Как сообщает правительство региона в своём Telegram, за сутки комиссиями по оценке жилья обследовано 902 дома.
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