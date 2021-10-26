Мировое обозрение

73 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Самбур
    пиздят что дышат! бойцы и присели заранее и разбежались после взрыва не раненые и не контуженые"Дорого заплатят"...
  • Валерий Александрович Проскурнин
    опять - двойная порция одного и того же текста...(((Аналитик Ли спрог...
  • Ваша Светлость
    А где наш безвременно осветленный? Губки жует и думает как бы выразить очередную "озабоченность"? Путин, я с Вас силь...Песков: опасения ...

Источник: в иракской провинции Дияла погибли не менее шести человек при нападении ИГ*

Источник: в иракской провинции Дияла погибли не менее шести человек при нападении ИГ*

БАГДАД, 26 окт - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, 10 получили ранения в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство"* на деревню в провинции Дияла на востоке Ирака, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх