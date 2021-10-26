Источник: в иракской провинции Дияла погибли не менее шести человек при нападении ИГ*

БАГДАД, 26 окт - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, 10 получили ранения в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство"* на деревню в провинции Дияла на востоке Ирака, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности.
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